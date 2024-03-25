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        Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

        Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 16:26 Güncelleme: 25.03.2024 - 16:26
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        Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı
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        Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Sarıalan ve Aladağ yaylalarında öğle saatlerinde başlayan yağışın ardından bölge beyaz örtüyle kaplandı.

        Kent merkezinde ise yağmur aralıklarla devam ediyor.

        Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, şiddetli yağışın beklenmediği kentte, hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar artacağını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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