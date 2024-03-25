Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Sarıalan ve Aladağ yaylalarında öğle saatlerinde başlayan yağışın ardından bölge beyaz örtüyle kaplandı.
Kent merkezinde ise yağmur aralıklarla devam ediyor.
Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, şiddetli yağışın beklenmediği kentte, hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar artacağını bildirdi.
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