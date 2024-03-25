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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tartışmaların odağındaki Boeing CEO'su Dave Calhoun istifa edecek - İş-Yaşam Haberleri

        Boeing CEO'su Dave Calhoun istifa edecek

        ABD'li uçak üreticisi Boeing'in CEO'su Dave Calhoun'un yıl sonunda görevinden ayrılacağı açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 25.03.2024 - 15:54 Güncelleme: 25.03.2024 - 16:04
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        Boeing CEO'su Calhoun istifa edecek
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        Güvenlik tartışmalarının odağında yer alan Boeing'de CEO Dave Calhoun Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yıl sonunda şirketteki görevinden ayrılmayı planladığını açıkladı.

        Boeing Yönetim Kurulu Başkanı Larry Kellner'ın yönetim kuruluna yeniden seçilmek için aday olmayacağı ifade edilirken, Boeing Ticari Uçaklar CEO'su Stan Deal'in de emekliliğe ayrılacağı ve görevi bırakacağı açıklandı.

        GÜVENLİK TARTIŞMALARININ ODAĞINDAYDI

        Boeing 2018 ve 2019'da 737 Max'in 346 kişinin ölümüne yol açan iki ölümcül kazası ve en son Alaska Airlines 737 Max'in acil çıkış kapısının kopması nedeniyle güvenlik tartışmalarının odağındaydı.

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        Endişeler ve sorunlar, şirkette 31 milyar dolardan fazla zarara yol açmıştı.

        Eleştirilerin odağındaki şirkette 32 yıl boyunca çalışan ve son dönemde Boeing'in kalite standartlarına ilişkin endişeleri dile getiren eski çalışanları John Barnett'in de ölü bulunması sonrasında şirkettin güvenilirliğine dair tartışmalar alevlenmişti.

        Son olarak FAA incelemesinde Boeing'in 89 ürün denetiminden 33'ünde başarısız olduğunun da ortaya çıkması sonrası hissedeki kayıplar artmıştı. İncelemenin Pazartesi günü New York Times tarafından yayınlanmasının ardından Salı sabahı Boeing hisseleri, 5 ayın en düşük seviyesine gerilemesiyle yüzde 4'ten fazla düşmüştü.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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