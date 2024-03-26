Bolu'daki trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastanede hayatını kaybetti

Tedavisi devam eden Bekir U'nun ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Mudurnu'dan Bolu'ya seyreden Bekir U. idaresindeki 14 ER 655 plakalı otomobilin dün, Feruz köyü mevkisinde yağışın etkisiyle şarampole devrilmesi sonucu yaralananlardan Hakan Daşbunar (44) ve Ahmet Uyar (43) tedavi gördükleri Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye karşın kurtarılamadı.

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