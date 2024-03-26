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        Bolu'daki trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastanede hayatını kaybetti

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişiden 2'si kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 11:37 Güncelleme: 26.03.2024 - 11:37
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        Bolu'daki trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastanede hayatını kaybetti
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişiden 2'si kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

        Mudurnu'dan Bolu'ya seyreden Bekir U. idaresindeki 14 ER 655 plakalı otomobilin dün, Feruz köyü mevkisinde yağışın etkisiyle şarampole devrilmesi sonucu yaralananlardan Hakan Daşbunar (44) ve Ahmet Uyar (43) tedavi gördükleri Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye karşın kurtarılamadı.

        Tedavisi devam eden Bekir U'nun ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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