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        Gölcük Tabiat Parkı'na "ramazan sakinliği" hakim

        Her mevsim tatilcilerin uğrak noktaları arasında yer alan Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı, ramazan ayı dolayısıyla az sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 13:36 Güncelleme: 27.03.2024 - 13:36
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        Gölcük Tabiat Parkı'na "ramazan sakinliği" hakim
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        Her mevsim tatilcilerin uğrak noktaları arasında yer alan Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı, ramazan ayı dolayısıyla az sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

        Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkı, ramazanda en sakin günlerini geçiriyor.

        Normal şartlarda her gün yüzlerce tatilcinin ziyaret ettiği parka gelen az sayıda kişi, göl çevresinde yürüyüş yapıp hatıra fotoğrafı çektiriyor.

        Ailesiyle ilk kez gelen Rasim Karadağlı, gazetecilere, manzarası ve havası çok güzel olan tabiat parkına yaz aylarında gelinmesi gerektiğini çünkü havanın biraz üşüttüğünü söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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