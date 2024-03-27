Gölcük Tabiat Parkı'na "ramazan sakinliği" hakim

Ailesiyle ilk kez gelen Rasim Karadağlı, gazetecilere, manzarası ve havası çok güzel olan tabiat parkına yaz aylarında gelinmesi gerektiğini çünkü havanın biraz üşüttüğünü söyledi.

Normal şartlarda her gün yüzlerce tatilcinin ziyaret ettiği parka gelen az sayıda kişi, göl çevresinde yürüyüş yapıp hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Her mevsim tatilcilerin uğrak noktaları arasında yer alan Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı, ramazan ayı dolayısıyla az sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

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