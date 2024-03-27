Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, ağabeyini bıçakla boğazından keserek öldürdü. Zanlı polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre korkunç olay, saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Olayda Mert P. (22) ile ağabeyi Murat P. (45) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mert P. bıçakla ağabeyi Murat P.'nin boğazını kesti. Murat P. kanlar içinde yere yığılırken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. REKLAM TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Mert P. ve olay esnasında evde bulunan annelerini gözaltına aldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Murat P., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.