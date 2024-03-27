2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunları'na İstanbul'un ev sahipliği yapacağını duyurdu.

İmamoğlu, Avrupa Olimpiyat Komitesi'nin 2027 Avrupa Oyunları için İstanbul'u seçtiğini açıkladı.

Avrupa Oyunları, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen çok sporlu bir etkinliktir. Bu oyunlar, Yaz Olimpiyat Oyunları gibi farklı spor dallarının yer aldığı bir organizasyondur, ancak sadece Avrupa ülkelerinden sporcuların katılımına açıktır. Avrupa Oyunları, ulusal ve uluslararası spor federasyonları tarafından tanınan bir etkinlik olup, genellikle dört yılda bir düzenlenir.

İlk Avrupa Oyunları 2015 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi. Bu oyunlar, 20 spor dalında yarışmalara ev sahipliği yapmıştır. Avrupa Oyunları'nın amacı, Avrupa'daki sporcular arasındaki rekabeti artırmak, sporun gelişimine katkıda bulunmak ve genç sporcuları teşvik etmektir. Avrupa Oyunları, katılan ülkeler arasında uluslararası düzeyde dostluk ve işbirliği ruhunu teşvik etmeyi de amaçlar. Bu etkinlik, Avrupa'daki sporcular için önemli bir platform sağlayarak, onların uluslararası alanda tanınmasına ve kariyerlerinin gelişmesine yardımcı olur.