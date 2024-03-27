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        Haberler Gündem Güncel Sivas'ta TIR'dan düşen yük öldürdü! - Son dakika haberi

        Sivas'ta TIR'dan düşen yükün altında kalan otomobildeki sürücü öldü

        Sivas'ta karşı şeride geçip devrilen TIR'dan düşen yükler bir otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobil sürücüsü yaşamını yitirirken, 4 kişi de ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 13:19 Güncelleme: 27.03.2024 - 13:19
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        TIR'dan düşen yük öldürdü!
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        Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre M.A. yönetimindeki alçıpan yüklü TIR, Gürün-Darende kara yolunun Çayboyu Mahallesi yakınlarında karşı şeridine geçerek devrildi. Bu sırada Ç.K. yönetimindeki otomobil, TIR'ın dorsesinden düşen alçıpanların altında kaldı.

        3 KİŞİ YARALANDI

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Ç.K. olay yerinde öldü, aynı araçtaki A.K, A.O.G. ve A.K. ile TIR sürücüsü M.A. yaralandı.

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        HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

        Araçlarda sıkışan yaralılar ekiplerce bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen Ç.K'nin cenazesi de bu hastanenin morguna getirildi. Hayati tehlikesi bulunan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sivas'taki başka hastaneye sevk edildi.

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        #sivas
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