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        Mengen'de samanlık ve traktör yandı

        Bolu'nun Mengen ilçesinde çıkan yangında samanlık ve traktör kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 12:27 Güncelleme: 28.03.2024 - 12:27
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        Mengen'de samanlık ve traktör yandı
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        Bolu'nun Mengen ilçesinde çıkan yangında samanlık ve traktör kullanılamaz hale geldi.

        Düzağaç köyünde Hasan K'ye ait samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Hızla yükselen alevler bitişikteki traktöre de sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Mengen Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce evlere sıçramadan söndürülen yangında, samanlık ve traktör kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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