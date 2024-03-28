Mengen'de samanlık ve traktör yandı
Bolu'nun Mengen ilçesinde çıkan yangında samanlık ve traktör kullanılamaz hale geldi.
Bolu'nun Mengen ilçesinde çıkan yangında samanlık ve traktör kullanılamaz hale geldi.
Düzağaç köyünde Hasan K'ye ait samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Hızla yükselen alevler bitişikteki traktöre de sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Mengen Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce evlere sıçramadan söndürülen yangında, samanlık ve traktör kullanılamaz hale geldi.
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