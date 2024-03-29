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        Sitenin otoparkında silahlı gaspa 4 tutuklama

        BOLU'da bir sitenin otoparkında tabancayla tehdit ettikleri kişinin 1080 euro, 950 dolar ve 16 bin 400 TL'sini gasbeden 4 kişi, 2 ilde düzenlenen operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 14:34 Güncelleme: 29.03.2024 - 14:40
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        Sitenin otoparkında silahlı gaspa 4 tutuklama
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        BOLU'da bir sitenin otoparkında tabancayla tehdit ettikleri kişinin 1080 euro, 950 dolar ve 16 bin 400 TL’sini gasbeden 4 kişi, 2 ilde düzenlenen operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

        Olay, 22 Mart günü saat 07.30 sıralarında Alpağutbey Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sitenin otoparkında otomobiline binmek isteyen kişinin yanına 4 kişi geldi. Grup, silah tehdidiyle bu kişinin yanında bulunan 1080 euro, 950 dolar ve 16 bin 400 TL'sini gasbetti. İhbar üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. 360 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü inceleyen ekipler, şüphelilerin Ali Durum, Zafer Altay, Suphi Öz ve Musa Vartan olduğunu belirledi. Olay sonrası İstanbul ve Muğla'ya kaçtığı tespit edilen 4 şüpheli düzenlenen operasyonlarla yakalanıp Bolu'ya getirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 528 mermi ve gasbedilen paralar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından ‘Silahlı yağma’ suçundan tutuklandı.

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