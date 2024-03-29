Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu 31 Mart Yerel Seçim günü MGM'ye göre yurt genelinde hava nasıl olacak? - Son dakika hava durumu

        Seçim günü hava nasıl olacak?

        Türkiye bu pazar yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidecek. Peki bölgelerimizde hava nasıl olacak. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "31 Mart Pazar günü Türkiye genelinde yağmursuz, gün içinde az bulutlu ve güneşli geçecek. İstanbul güne 12-13°C sıcaklıkla başlayıp gün içinde 20°C'ye ulaşır. Ankara sabah 10°C fakat gün içinde 22°C'ye kadar ısınıyor. İzmir'de de sıcaklıklar gün içinde 20°C'leri rahatça aşıyor" dedi

        Giriş: 29.03.2024 - 13:07 Güncelleme: 29.03.2024 - 14:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seçim günü hava nasıl olacak?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye, meteorolojik olarak ilkbahar mevsimine giriyor. Akdeniz’de ve Güney Ege’de yaz havası var desek yeridir, geceler serin geçse de güneyde gündüzler 30°C’ye kadar ısınıyor. Nisan ayının ilk haftasını kapsayacak şekilde üstümüzde etkili olan bu sıcak, tozlu ve zaman zaman rüzgarlı havanın bazı yan etkileri oluyor.

        Bu yıl çiçeklenme ve o güzel renkler, sıcak geçen kış mevsiminin etkisiyle şubat ayında gözlenmeye başlanmıştı. Nisanda daha geniş toprakların, ekili arazinin, ağaçların ve kırların çiçeklenmesi, rüzgarların şehirlerde ayrıca tozu ve partikülü hep sirkülasyonda tutması ile hava kalitemiz oldukça düşük seyrediyor.

        REKLAM

        TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

        Meteorolojik rotasında bulunduğumuz Cezayir ve Libya tozları, ara sıra kuvvetlenen yukarı seviye güneybatılı rüzgarlar ile Türkiye’ye taşınıyor. Bunların birleşimi ile Ankara’da normale göre 4-5 kat, İstanbul’da muhtemelen 7-8 kat daha fazla kirleticiye maruz kalıyoruz. Alerjik hastalıkların, nefes ve kalp hastalıklarının tetiklenebileceği hava koşulları biraz sürecek. Gelecek haftanın hava tahminlerinde de hava kalitesi konusu öne çıkabilir.

        SEÇİM GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

        31 Mart Pazar, cumartesi olduğu gibi Türkiye genelinde yağmursuz, gün içinde az bulutlu ve güneşli geçecek. İstanbul güne 12-13°C sıcaklıkla başlayıp gün içinde 20°C’ye ulaşır. Ankara sabah 10°C fakat gün içinde 22°C’ye kadar ısınıyor. İzmir’de de sıcaklıklar gün içinde 20°C’leri rahatça aşıyor. İzmir, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Hatay bu hafta sonu adeta bir yaz havasında, haziran başındaki havaları şimdiden yaşayacak görünüyor.

        "YAĞIŞ BEKLENTİSİ YOK"

        Doğu Anadolu’da geceler 0°C’ye yakın geçiyor ama hava gündüz 15 ila 20°C’ye yükseliyor.

        Güneydoğu’da hafta sonu güneş ve biraz daha güneş var. Hava sıcaklıkları Diyarbakır’da 28-30°C’lere çıkıyor. Pazar gecesi de Türkiye genelinde hava parçalı bulutlu, yağış beklentisi yok. Bu durum yeni haftanın ilk günlerinde pek değişmiyor, sıcaklıklar birkaç derece değişebilir ama hava çoğunlukla güneyden gelen rüzgarların taşıdığı hava olacak.

        "YAĞMURUN İYİLEŞTİRDİĞİ SEVİYELERİ GÖRÜYORUZ"

        Bir kış geride kalırken su havzalarında yağmurun iyileştirdiği seviyeleri görüyoruz. Trakya, Ege ve Akdeniz’in iç kesimleri ise Türkiye’de en az yağış biriktirebilen alanlar oldu. Sıcak bir yaz yaklaşırken tatil yörelerinde su kıtlığı yine gündem olacaktır, bu yazın su planını (Özellikle Bodrum, Çeşme, Antalya-Alanya gibi kalabalık olacak yerlerde) sıcak günleri düşünerek şimdiden yapmakta fayda var. Bu bölgelerde yaşayan, tatil için oraya giden insanların suyu normal alışkanlıklarına göre çok daha verimli kullanması gerekir. Havalar ısınsa da rüzgarlı gölgeler yine üşütebilir. Baharın göz alıcı renklerini görebildiğimiz, doğanın insanı ümitlendirdiği güzel bir hafta sonu olsun.

        Fotoğraflar: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #hava durumu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Sarkıntılık' iddiasıyla işlenen cinayette sıcak gelişme!
        'Sarkıntılık' iddiasıyla işlenen cinayette sıcak gelişme!
        Kedi Eros davasında başsavcılıktan itiraz!
        Kedi Eros davasında başsavcılıktan itiraz!
        Orkun Kökçü'den Beşiktaş yanıtı!
        Orkun Kökçü'den Beşiktaş yanıtı!
        3 katlı villada soru işaretleriyle dolu patlama: Yangın mı cinayet mi?
        3 katlı villada soru işaretleriyle dolu patlama: Yangın mı cinayet mi?
        "Türkiye'ye dış kaynak akışı bu yıl da hız kesmedi"
        "Türkiye'ye dış kaynak akışı bu yıl da hız kesmedi"
        Lübnan Başbakanı İtalyan mevkidaşını yardımcısıyla karıştırdı
        Lübnan Başbakanı İtalyan mevkidaşını yardımcısıyla karıştırdı
        Zaniolo piyangosu!
        Zaniolo piyangosu!
        YÖK'ten denklik açıklaması
        YÖK'ten denklik açıklaması
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Macron Lula ile gündem olan fotoğraflarına ilişkin konuştu
        Macron Lula ile gündem olan fotoğraflarına ilişkin konuştu
        Türkiye tarımda kendine yetiyor mu?
        Türkiye tarımda kendine yetiyor mu?
        5 şehirde mevlit okutuldu
        5 şehirde mevlit okutuldu
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Beklenen düğün bu akşam
        Beklenen düğün bu akşam
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?
        Hangisi meyve hangisi sebze? Doğru mu biliyoruz?
        Hangisi meyve hangisi sebze? Doğru mu biliyoruz?