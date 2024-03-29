İstanbul Bahçelievler'deki iki gün önce hurda deposu olarak kullanılan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş ve yapılan incelemelerde bir erkeğe ait ceset bulunmuştu.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, elleri arkadan bağlanmış ve bıçakla öldürüldüğü ortaya çıkan Mustafa Bayraktar cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Fotoğraf: DHA ÖNCE KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI Olaydan sonra harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Bayraktar’ın cesedinin bulunduğu iş yerini işlettiği belirlenen 22 yaşındaki Batın D. , gözaltına alındı. Batın D.’nin ifadesinde, Mustafa Bayraktar’ın annesine sarkıntılık ettiğini iddia ederek cinayeti bu nedenle işlediğini iddia etti. REKLAM