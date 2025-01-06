Aşırı sis zincirleme kazaya neden oldu! Can kayıpları ve yaralılar var!
Kırşehir'de, işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Kazanın, aşırı sis ve gizli buzlanma nedeniyle yaşandığı belirtildi
Kırşehir'de alınan bilgiye göre, Kırşehir-Kaman kara yolu Karakurt köyü yakınlarında sera işçilerini taşıyan servis ile 2 otomobil çarpıştı.
İLK BELİRLEMELERE GÖRE 3 ÖLÜ, 18 YARALI
DHA ve AA'daki habere göre kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir'deki hastanelere sevk edildi.
İNCELEME DEVAM EDİYOR
Yaralılardan bazılarının durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme sürerken, kazanın aşırı sis ve gizli buzlanma nedeniyle yaşandığı belirtildi.