Galatasaray'a Nicolo Zaniolo piyangosu: 18 milyon Euro gözden çıkarıldı!
Galatasaray'ın 5 milyon Euro kiralama bedeli ve yaklaşık 20 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun talipleri artıyor! İtalyan yıldız için konuşulan transfer teklifi bedelleri ise 18 milyon Euro civarında!
Bu yaz Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'nun talipleri artıyor!
Kariyerine Türkiye dışında devam etmek isteyen İtalyan yıldıza ülkesinden Fiorentina, Juventus ve Milan ilgi gösteriyordu.
İspanya'da çıkan haberlere göre Zaniolo'ya son olarak Atletico Madrid talip oldu!
Todofichajes'in haberine göre Atletico Madrid, Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Zaniolo için Galatasaray'ın kapsını çaldı.
Atletico'nun İtalyan Sportif Direktörü Andrea Berta'nın transferle bizzat ilgilendiği belirtildi.
Haberde sarı-kırmızılı kulüp ile Madrid ekibi arasında görüşmelerin başladığı aktarıldı.
İspanyol devinin Zaniolo için 18 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ve pazarlıkların devam ettiği de gelen haberler arasında.
Bu sezon İngiltere Premier League'de 7'si ilk 11 olmak üzere 20 maça çıkan Zaniolo, 2 gol katkısı verdi.
24 yaşındaki oyuncunun Aston Villa ile kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiecek.
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Nicolo Zaniolo'nun sezon sonunda Aston Villa'dan Galatasaray'a dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Haberde Zaniolo'nun sezon sonunda yeniden İtalya'ya dönmesinin ihtimal dahilinde olduğu ancak Galatasaray'ın 20 milyon euro gibi bir piyasa değeri belirlediği kaydedildi.
Yıldız oyuncuya talip olan Fiorentina'nın bu fiyatı çok bulduğu ve kiralık olarak hamlede bulunmaya hazırlandığı kaydedildi.