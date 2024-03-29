Orkun Kökçü'den Beşiktaş yanıtı!
Portekiz Süper Ligi ekibi Benfica'ya rekor bedelle transfer olan milli futbolcu Orkun Kökçü için Beşiktaş iddiası gündeme geldi.
Recod gazetesinin haberine göre; Beşiktaş, Orkun Kökçü'ye imza attırmak için girişimde bulundu.
Orta saha arayışlarına hız veren siyah beyazlılar Kökçü için temasa geçti ancak milli futbolcu, siyah beyazlıların teklifini reddetti.
Benfica'da kendini ispatlamak istediği aktarılan 23 yaşındaki oyuncunun Türkiye'de oynamayı düşünmediği kaydedildi.
Benficalı futbolcu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar sonrasında büyük yankı uyandırmıştı ve Portekiz ekibi tarafından kadro dışı bırakılmıştı.
Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt ise Kökçü hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Casa Pia ile oynayacağımız maçın öncesinde Orkun'un verdiği röportajı henüz analiz etmemiştim ve onun kadro dışında kalmasının daha iyi olacağını düşünmüştüm.
Şimdi takıma geri döndü ve onunla konuşma fırsatımız oldu. Orkun'un bu takımda huzursuzluk yaratmak veya olumsuz bir durum oluşturmak gibi bir gayesi yoktu."
Yaz transfer döneminde Feyenoord'dan ayrılan 23 yaşındaki milli yıldız, Benfica'ya imzayı atmıştı.
Orkun, Portekiz ekibinin formasıyla çıktığı 34 karşılaşmada 3 gol ve 10 asistlik performans sergilemişti.