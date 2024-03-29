Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Orkun Kökçü'den Beşiktaş yanıtı! - Beşiktaş Haberleri

        Orkun Kökçü'den Beşiktaş yanıtı!

        Portekiz Süper Ligi ekibi Benfica'ya rekor bedelle transfer olan milli futbolcu Orkun Kökçü için Beşiktaş iddiası gündeme geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 12:06 Güncelleme: 29.03.2024 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Recod gazetesinin haberine göre; Beşiktaş, Orkun Kökçü'ye imza attırmak için girişimde bulundu.

        2

        Orta saha arayışlarına hız veren siyah beyazlılar Kökçü için temasa geçti ancak milli futbolcu, siyah beyazlıların teklifini reddetti.

        3

        Benfica'da kendini ispatlamak istediği aktarılan 23 yaşındaki oyuncunun Türkiye'de oynamayı düşünmediği kaydedildi.

        4

        Benficalı futbolcu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar sonrasında büyük yankı uyandırmıştı ve Portekiz ekibi tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

        5

        Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt ise Kökçü hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

        6

        "Casa Pia ile oynayacağımız maçın öncesinde Orkun'un verdiği röportajı henüz analiz etmemiştim ve onun kadro dışında kalmasının daha iyi olacağını düşünmüştüm.

        7

        Şimdi takıma geri döndü ve onunla konuşma fırsatımız oldu. Orkun'un bu takımda huzursuzluk yaratmak veya olumsuz bir durum oluşturmak gibi bir gayesi yoktu."

        8

        Yaz transfer döneminde Feyenoord'dan ayrılan 23 yaşındaki milli yıldız, Benfica'ya imzayı atmıştı.

        9

        Orkun, Portekiz ekibinin formasıyla çıktığı 34 karşılaşmada 3 gol ve 10 asistlik performans sergilemişti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kedi Eros davasında başsavcılıktan itiraz!
        Kedi Eros davasında başsavcılıktan itiraz!
        3 katlı villada ceset: Yangın mı cinayet mi?
        3 katlı villada ceset: Yangın mı cinayet mi?
        "Türkiye'ye dış kaynak akışı bu yıl da hız kesmedi"
        "Türkiye'ye dış kaynak akışı bu yıl da hız kesmedi"
        YÖK'ten denklik açıklaması
        YÖK'ten denklik açıklaması
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        Otobüs seferlerinde seçim ve bayram yoğunluğu
        Otobüs seferlerinde seçim ve bayram yoğunluğu
        Soyguncular plastik kelepçe ile geldi! Kaçarken motosikleti yaktılar
        Soyguncular plastik kelepçe ile geldi! Kaçarken motosikleti yaktılar
        Yunanistan'da peş peşe depremler!
        Yunanistan'da peş peşe depremler!
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Beklenen düğün bu akşam
        Beklenen düğün bu akşam
        İş insanına otoparkta gasp! Hırsızları özel harekat yakaladı
        İş insanına otoparkta gasp! Hırsızları özel harekat yakaladı
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?
        "Gazze'de anlaşma önerisini Netanyahu reddetti"
        "Gazze'de anlaşma önerisini Netanyahu reddetti"
        Dış ticaret açığında hızlı düşüş
        Dış ticaret açığında hızlı düşüş
        Beşiktaş'tan Almanya seferi!
        Beşiktaş'tan Almanya seferi!
        "Her gün ölümü düşünüyorum"
        "Her gün ölümü düşünüyorum"
        Efe kalıyor, Hamza gidiyor!
        Efe kalıyor, Hamza gidiyor!
        Hangisi meyve hangisi sebze? Doğru mu biliyoruz?
        Hangisi meyve hangisi sebze? Doğru mu biliyoruz?