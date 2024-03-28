Bolu'da eski çöp döküm sahasındaki atıklar kirliliğe neden oldu

Bolu'nun Mengen ilçesinde eski çöp döküm alanındaki atıkların çaya karışması ve etrafa yayılması sonucu çevre kirliliği oluştu.

Kuzgöl ve Sazlar köyleri ile Karapınar Mahallesi'nden geçen Mengen Çayı'nın kenarında belediyeye ait çöp döküm alanı, mahalle sakininin Bölge İdaresi Mahkemesi'nde açtığı dava sonucu 2018'de kapatıldı.

İlçede 2022'de meydana gelen sel felaketi nedeniyle açığa çıkarak çaya karışmaya başlayan atıklar, suyun yükseldiği zamanlarda kirlilik oluşturmaya devam ediyor. Eski döküm alanındaki çöpler nedeniyle oluşan koku ve sineklerden rahatsız olan mahalle sakinleri, atıkların kaldırılmasını talep ediyor.

Bu arada çöpler nedeniyle Mengen Çayı ve çevresinde oluşan kirlilik havadan görüntülendi. - "Çözüm için mahalle sakinlerine söz verdik" Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, AA muhabirine, 40 yıl önce oluşturulan çöp döküm alanının kendilerine ait olmadığını ve burayı kullanmadıklarını belirtti. Bulut, çok büyük rahatsızlık duydukları sorunun çözümü için mahalle sakinlerine söz verdiklerini, bu kapsamda 2017-2019 yılları arasında bölgeye "Çöp dökülmesi yasaktır" yazılı pankart astıklarını ve atıkları Milli Emlak'tan tahsis ettikleri yeni yere döktüklerini bildirdi.