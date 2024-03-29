Bahar Öztan için 5 şehirde mevlit okutuldu Bahar Öztan için 5 şehirdeki 6 cami ve tekkede mevlit okutuldu. Öztan için mevlit okutulan yerlerden biri de Bodrum'daki evi oldu

Habertürk Giriş: 29.03.2024 - 12:48 Güncelleme: 29.03.2024 - 12:48 facebook

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