Kamyon, emniyet şeridindeki TIR'a çarptı; araçta sıkışan şoförü ekipler kurtardı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Çaydurt mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünden İstanbul istikametine giden Raşit Karataş, yönetimindeki 27 AON 281 plakalı TIR’ı lastiği patlayınca emniyet şeridinde çekti. Bu sırada aynı yöne giden Gökhan Gönül yönetimindeki 41 VS 995 plakalı kamyon, TIR’a çarptı. TIR’ın dorsesine çarpan kamyon hurdaya dönerken sürücü Gökhan Gönül araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Gönül, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla çıkarıldı.. Gökhan Gönül, yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

BOLU’da lastiği patlayınca sürücüsünün emniyet şeridine park ettiği TIR’a arkadan gelen kamyon çarptı. Kazada araçta sıkışıp yaralanan kamyon şoförü Gökhan Gönül, ekipler tarafından çıkarıldı.

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