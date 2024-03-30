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        Kamyon, emniyet şeridindeki TIR'a çarptı; araçta sıkışan şoförü ekipler kurtardı

        BOLU'da lastiği patlayınca sürücüsünün emniyet şeridine park ettiği TIR'a arkadan gelen kamyon çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 15:06 Güncelleme: 30.03.2024 - 15:10
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        Kamyon, emniyet şeridindeki TIR'a çarptı; araçta sıkışan şoförü ekipler kurtardı
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        BOLU’da lastiği patlayınca sürücüsünün emniyet şeridine park ettiği TIR’a arkadan gelen kamyon çarptı. Kazada araçta sıkışıp yaralanan kamyon şoförü Gökhan Gönül, ekipler tarafından çıkarıldı.

        Kaza, saat 12.30 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Çaydurt mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünden İstanbul istikametine giden Raşit Karataş, yönetimindeki 27 AON 281 plakalı TIR’ı lastiği patlayınca emniyet şeridinde çekti. Bu sırada aynı yöne giden Gökhan Gönül yönetimindeki 41 VS 995 plakalı kamyon, TIR’a çarptı. TIR’ın dorsesine çarpan kamyon hurdaya dönerken sürücü Gökhan Gönül araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Gönül, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla çıkarıldı.. Gökhan Gönül, yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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