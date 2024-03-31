Bolu Valisi Kılıç, oyunu kullandı

Şu ana kadar kendilerine intikal eden problemin olmadığını aktaran Kılıç, siyasi partilerin demokratik ortamda çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, seçimlerin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Oyunu "1050" numaralı sandıkta kullanan Kılıç, çıkışta yaptığı açıklamada, vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini belirterek, seçimlerin kentte huzur içerisinde geçtiğini söyledi.

Eşi Ayşe Elif Kılıç ile oyunu vereceği 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu'na gelen Vali Kılıç, vatandaşlarla sohbet etti.

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