Bolu Belediye Başkanı Özcan seçim sonucunu değerlendirdi:

Bolu Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre yeniden kazanan CHP'nin adayı Tanju Özcan, "Artık küçük şehir kompleksini yırtıp bir kenara atıyoruz. Bundan sonra Bolu'dan Türkiye'de söz sahibi insanlar çıkacak. Ben size bunun sözünü veriyorum." dedi.

Kentte sandıkların büyük bölümünün açılmasının ardından belediye binası önünde toplanan partililer, Özcan lehine slogan attı. Bazı partililer araçlarıyla konvoy oluşturdu, sevinç gösterisi yaptı.

Belediye binasından meydanda toplananlara hitap eden Özcan, seçimi rakiplerine göre açık ara farkla kazandığını belirterek seçmenlere teşekkür etti.