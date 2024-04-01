Bolu Belediye Başkanı Özcan seçim sonucunu değerlendirdi:
Bolu Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre yeniden kazanan CHP'nin adayı Tanju Özcan, "Artık küçük şehir kompleksini yırtıp bir kenara atıyoruz. Bundan sonra Bolu'dan Türkiye'de söz sahibi insanlar çıkacak. Ben size bunun sözünü veriyorum." dedi.
Bolu Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre yeniden kazanan CHP'nin adayı Tanju Özcan, "Artık küçük şehir kompleksini yırtıp bir kenara atıyoruz. Bundan sonra Bolu'dan Türkiye'de söz sahibi insanlar çıkacak. Ben size bunun sözünü veriyorum." dedi.
Kentte sandıkların büyük bölümünün açılmasının ardından belediye binası önünde toplanan partililer, Özcan lehine slogan attı. Bazı partililer araçlarıyla konvoy oluşturdu, sevinç gösterisi yaptı.
Belediye binasından meydanda toplananlara hitap eden Özcan, seçimi rakiplerine göre açık ara farkla kazandığını belirterek seçmenlere teşekkür etti.
Bolu'dan bakanlar ve cumhurbaşkanı çıkabileceğini söyleyen Özcan, "Bizim ne eksiğimiz var. Artık biz küçük şehir kompleksini yırtıp bir kenara atıyoruz. Bundan sonra Bolu'dan Türkiye'de söz sahibi insanlar çıkacak. Ben size bunun sözünü veriyorum." ifadelerini kullandı.
Özcan, geçen dönem olduğu gibi sözünü esirgemeden, inanmadığı şeylere karşı dimdik durarak yoluna devam edeceğini kaydetti.
Kutlamada, CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz ve Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç da konuşma yaptı.
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