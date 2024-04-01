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        MHP Bolu İl Başkanı Çelikkol, seçim sonucunu değerlendirdi

        MHP Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin huzur ve güven ortamı içinde tamamlandığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 18:05 Güncelleme: 01.04.2024 - 18:05
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        MHP Bolu İl Başkanı Çelikkol, seçim sonucunu değerlendirdi
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        MHP Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin huzur ve güven ortamı içinde tamamlandığını belirtti.

        Çelikkol, yaptığı yazılı açıklamada, aziz milletin takdir ve tercihinin başlarının üzerinde ve sandıktan çıkan demokratik karara saygılarının tam olduğunu vurguladı.

        İl, ilçe ve beldelerde zafere ulaşmak için son dakikaya kadar mücadele içinde olduklarını anlatan Çelikkol, MHP Belediye Başkan adayı İlhan Durak ve MHP Bolu Milletvekili İsmail Algül başta olmak üzere bu süreçte emeği geçen herkese ve kendilerine destek veren hemşehrilerine teşekkür etti.

        Çelikkol, sonuçların ülkeye ve kente hayırlı olmasını dileyerek, "Seçilen belediye başkanlarımızı, belediye ve il genel meclis üyelerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi, 'Türk Devri'nin mihveri ve mihenk taşıdır. Günü kurtarma telaşına kapılmadan, geleceği kurma arayışı ve amacı ile tüm teşkilatlarımızla hemşehrilerimizin hizmetkarı olduğumuzun bilinmesini isterim." ifadesini kullandı.

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