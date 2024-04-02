Bolu'da palet fabrikası yangında hasar gördü
Bolu'da palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bolu'da palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çaydurt mevkisinde M.A'ya ait palet fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında, fabrikada hasar meydana geldi.
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