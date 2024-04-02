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        Bolu'da palet fabrikası yangında hasar gördü

        Bolu'da palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 12:39 Güncelleme: 02.04.2024 - 12:39
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        Bolu'da palet fabrikası yangında hasar gördü
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        Bolu'da palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Çaydurt mevkisinde M.A'ya ait palet fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce söndürülen yangında, fabrikada hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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