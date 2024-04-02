Bolu Gerede'de seçim sonucuna itiraz edildi

Bolu'nun Gerede ilçesinde seçim sonucuna itiraz edildi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Gerede Belediye Başkan adayı Mehmet Akif Allar, BBP İlçe Başkanı Eyüp Yalçın ve partililer, ilçe seçim kuruluna başvurarak, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliği için kullanılan oyların yeniden sayılması için dilekçe verdi.

İtiraz sonrası Gerede Adliyesi önünde açıklama yapan Allar, seçim sürecini etkileyecek sıkıntılar tespit ettiklerini belirterek, sükunet ve adaletin yerini bulmasını istediklerini anlattı.

Allar, adaylar arasında az oy farkının bulunduğu bir ortamda İlçe Seçim Kurulu'na oy çuvalları ulaşmadan kutlama yapılmasını doğru bulmadıklarını dile getirerek, "Bugün dilekçemizi verdik. Gerekli savunmaları yaptık. Mevcut bütün delillerimiz elimizde. Hiç kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

BBP İlçe Başkanı Yalçın, itiraz ettikleri oy pusulalarında çok az farkın bulunduğunu kaydetti.

Gerede ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan AK Parti Gerede Belediye Başkanı ve adayı Mustafa Allar 4 bin 526, BBP adayı Mehmet Akif Allar ise 4 bin 453 oy almıştı.