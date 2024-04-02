Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Mudurnu'da tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada hasar oluştu

        Bolu'da tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 18:45 Güncelleme: 02.04.2024 - 18:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mudurnu'da tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada hasar oluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza hasara neden oldu.

        Yıldırım Beyazıt Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi önünde seyreden Mehmet M. idaresindeki 14 FM 194 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Davut E'nin kullandığı 54 AFN 179 plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan olmazken, iki araçta hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        Dışişleri, Şam saldırısını kınadı
        Dışişleri, Şam saldırısını kınadı
        Formula 1 ihalesi tamamlandı
        Formula 1 ihalesi tamamlandı
        Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı
        Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Sır perdesi aralandı! Villadaki yangından cinayet çıktı
        Sır perdesi aralandı! Villadaki yangından cinayet çıktı
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Kulüplere ceza uyarısı!
        Kulüplere ceza uyarısı!
        "Sinir bozucu!"
        "Sinir bozucu!"
        Beşiktaş'tan dev kaynak!
        Beşiktaş'tan dev kaynak!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        'Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti
        'Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?

        Benzer Haberler

        Bolu Gerede'de seçim sonucuna itiraz edildi
        Bolu Gerede'de seçim sonucuna itiraz edildi
        CHP'li Özcan: Değişimin ilk ateşini yakan ben olduğum için kendimle gurur d...
        CHP'li Özcan: Değişimin ilk ateşini yakan ben olduğum için kendimle gurur d...
        Bolu'da ilçe belediye başkan adayı aldığı 3 oyla Türkiye tarihine geçti
        Bolu'da ilçe belediye başkan adayı aldığı 3 oyla Türkiye tarihine geçti
        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, seçim sonucunu değerlendirdi
        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, seçim sonucunu değerlendirdi
        Bolu'da palet fabrikası yangında hasar gördü
        Bolu'da palet fabrikası yangında hasar gördü
        MHP Bolu İl Başkanı Çelikkol, seçim sonucunu değerlendirdi
        MHP Bolu İl Başkanı Çelikkol, seçim sonucunu değerlendirdi