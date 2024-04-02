Mudurnu'da tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada hasar oluştu
Bolu'da tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza hasara neden oldu.
Bolu'da tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza hasara neden oldu.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi önünde seyreden Mehmet M. idaresindeki 14 FM 194 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Davut E'nin kullandığı 54 AFN 179 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, iki araçta hasar meydana geldi.
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