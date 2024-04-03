Bolu'ya kesime gönderilen tavukları çalmaya çalışan zanlılara jandarmadan suçüstü

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, tavukları kamyondan boşaltmaya çalışan firma çalışanı kamyon şoförü H.G. ile arkadaşları S.K. ve A.Ç'yi suçüstü yakaladı.

Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, söz konusu kamyonun Dağkent Mahallesi'nde kullanılmayan bir binaya park edildiğini tespit etti.

Bolu'ya kesim için gönderilen tavukları çalma girişiminde bulunan biri şirket çalışanı 3 şüpheli gözaltına alındı.

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