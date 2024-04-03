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        Bolu'ya kesime gönderilen tavukları çalmaya çalışan zanlılara jandarmadan suçüstü

        Bolu'ya kesim için gönderilen tavukları çalma girişiminde bulunan biri şirket çalışanı 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 12:43 Güncelleme: 03.04.2024 - 12:43
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        Bolu'ya kesime gönderilen tavukları çalmaya çalışan zanlılara jandarmadan suçüstü
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        Bolu'ya kesim için gönderilen tavukları çalma girişiminde bulunan biri şirket çalışanı 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Düzce'den kesilmek üzere kente kamyonla taşınan tavukların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, söz konusu kamyonun Dağkent Mahallesi'nde kullanılmayan bir binaya park edildiğini tespit etti.

        Adrese operasyon düzenleyen ekipler, tavukları kamyondan boşaltmaya çalışan firma çalışanı kamyon şoförü H.G. ile arkadaşları S.K. ve A.Ç'yi suçüstü yakaladı.

        Gözaltına alınan bu kişilerden olay yerinden kaçmaya çalışan ikisinin ekiplerin havaya açtığı uyarı ateşiyle durdurulduğu öğrenildi.

        Kamyondan indirilen 250 canlı tavuk ise firma yetkililerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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