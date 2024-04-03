Jandarma, tavuk hırsızlarını yakaladı

Olay, saat 00.30 sıralarında D-100 kara yolu kenarındaki Dağkent Mahallesi'nde meydana geldi. H.G., kullandığı 14 DJ 435 plakalı kamyonla Düzce'den teslim aldığı 250 canlı tavuğu Bolu'da entegre tesisine kesime götürürken boş arazide durdu. Sürücü H.G. ve arkadaşları S.K. ile A.Ç., tavukları kamyondan indirerek çalmaya kalkışırken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Jandarmayı gören 2 şüpheli kaçtı. Jandarma, havaya ateş açarak şüphelileri yakalayıp, gözaltına aldı. Kamyondan indirilen 250 canlı tavuk ise firma yetkililerine teslim edildi. Jandarmanın operasyon anları kameraya yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BOLU'ya kesilmek üzere getirilen tavukları kamyondan çalmaya kalkışan 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Operasyon anları kameraya yansırken, 250 canlı tavuk firma yetkililerine teslim edildi.

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