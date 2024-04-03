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        Bolu'da hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

        Bolu'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru İsmail Elmas'ın cenazesi, resmi törenin ardından memleketi Artvin'e uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 14:17 Güncelleme: 03.04.2024 - 14:17
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        Bolu'da hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi
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        Bolu'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru İsmail Elmas'ın cenazesi, resmi törenin ardından memleketi Artvin'e uğurlandı.

        Mengen Polis Amirliği'nde görevli İsmail Elmas (49), aort damarının çatlaması ve geçirdiği enfeksiyon nedeniyle yaklaşık 2 yıldır tedavi gördüğü İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Elmas için İl Emniyet Müdürlüğünde resmi tören düzenlendi.

        Törene, Elmas'ın ailesi ve akrabalarının yanı sıra Vali Erkan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, il protokolü ve mesai arkadaşları katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Elmas'ın cenazesi, helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere memleketi Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Meydancık köyüne uğurlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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