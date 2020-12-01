BOLU - Yaylacılar

Covid-19 test ücreti ne kadar?

AA

Kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, yaylalarda konaklama süresini uzattı.Geçen yıllarda ekim ayında yaylalardan köylere dönen yaylacılar, bu yıl kasım ayının sonlarına doğru evlerine doğru yola çıktı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesine bağlı Çamyurdu köyündeki Öküzovası Yaylası'nda hayvancılık yapan Sami Bilgin (68) ve ailesi de 250 küçükbaş ve 10 büyükbaş hayvanıyla yayladan köye dönüşe geçti.

Bilgin ailesi, yayla ile köy arasındaki 17 kilometrelik yolu, sonbaharda sarı, yeşil ve kahverengi tonlarına bürünen ormanlık alandan geçerek katetti.Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan oluşan sürü, zaman zaman yayla yolundan bazen de ormandan geçerek dönüş yolculuğunda ilerledi. Yaylada yeni doğan kuzular ise köye araç içerisinde indirildi.

Yaylacıların dönüş yolculuğu AA ekibi tarafından drone ile görüntülendi.- "Hayatımızdan memnunuz"Sami Bilgin, AA muhabirine, havaların soğumaya başlamasıyla yaylalardan evlerine dönüşe geçtiklerini söyledi.Yayla sezonunun bittiğini dile getiren Bilgin, "Sağ salim köye doğru iniyoruz. Sezon çok güzel geçti. Havalar da iyi gitti. Yaylada ekim ayının 15'ine kadar kalıyorduk. Bu sene havaların iyi gitmesiyle kasım ayının sonuna kadar kaldık." dedi.

Bilgin, 10 büyükbaş ve 250 küçükbaş hayvanının olduğunu aktararak, "Biz hayatımızdan memnunuz. Bir zayiat vermeden iniyoruz. Sürüye ben ve eşim bakıyor. Çoban bulamadık. Sürü içerisinde koçlar, damızlık ve doğum yapacak olanlar var. İşlerimiz yolunda Allah'a şükür." diye konuştu.

Yaylada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir aldıklarını anlatan Bilgin, "Yaylaya gelenler oluyor. Biz söylüyoruz; az mesafe bırakalım diye. Tedbirlerimizi alacağız, alıyoruz da." ifadesini kullandı.Eşi Seher Bilgin de sezonun iyi geçtiğini belirterek, 6 aydır yaylada olduklarını kaydetti.