Barda keşfedilmesinden 'Swiftonomi' yaratmasına uzanan bir Taylor Swift hikayesi

O MİKROFONU ELİNDEN KAPMAYACAKTIN!

Swift 2009'da, Kuzey Amerika'da biletleri tükenen mekanlarda sahne almasının ardından tek başına ilk turnesine çıktı. O yıl MTV Video Müzik Ödülleri'nde ‘You Belong with Me’ şarkısının klibiyle ‘En İyi Kadın Video’ kategorisinde ödül kazandı. Ödülü kabul konuşması sırasında Kanye West tarafından sözünün kesilmesiyle unutulmaz bir an yaşandı. West, mikrofonu Swift’in elinden çekip "tüm zamanların en iyi videolarından biri" olarak adlandırdığı klibi nedeniyle ödülün Beyoncé'ye verilmesi gerektiğini söyledi. West’in, genç şarkıcının sözünü kesmesi üzerine, törenin ilerleyen bölümlerinde Beyoncé, ‘Yılın Klibi’ ödülünü alırken, konuşmasını bitirmek için Swift'i sahneye davet etti. Bu hareket her iki sanatçının da ayakta alkışlanmasına neden oldu. Ve unutulmaz bir ana da imza atmış oldular.

Kucakladığı pek çok ödüle 2010’da dört Grammy ödülünü eklemesiyle Taylor Swift artık zirvedeki yerini kalıcılaştırdı. Yeni albümler ve yeni ödüller birbirini kovaladı. Röportajlarında kişisel hayatını tartışmaktan kaçınmasına rağmen müziğinde şaşırtıcı derecede açık sözlüydü Swift. John Mayer, Joe Jonas, Taylor Lautner gibi isimlerle yaşadığı romantik ilişkilerine göndermelerle dolu şarkılar yazdı.

2014 yılında Swift, adını, doğduğu yıldan alan ve o dönemin müziğinden ilham aldığı söylenen ‘1989’ albümünü çıkardı. ‘1989'u ilk resmi pop albümü olarak adlandırdı. Albüm satış rekorları, Grammy’ler peş peşe sıralandı.