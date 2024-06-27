Beşiktaş'tan Insigne atağı!

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği artarak devam ediyor.

Son olarak Rafa Silva'yı kadrosuna katarak taraftarını coşturan siyah-beyazlılar, Benfica'dan ayrılan Angel Di Maria'nın peşine düşmüştü. Arjantinli yıldıza teklifini ileten ve beklemeye geçen Beşiktaş, yıldız bir ismi daha gündemine aldı.