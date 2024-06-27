Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karisi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik hedefini vurgularken, Estonya'nın bu konudaki desteğinin artarak devam edeceğine inandıklarını belirtti. Erdoğan ayrıca, Rusya olmadan Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bir çözüm olamayacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karisi'yle ortak basın toplantısında konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Bilim ve teknoloji, eğitim, kültür ve turizme uzanan geniş yelpazede ilişkilerimizin çeşitlendirilmesini addediyoruz. Dijital dönüşüm, dijital uygulamalar, siber savunma konularında Estonya önemli konuma sahip.
Görüşmelerimizde bu alanda tecrübelerin paylaşımı üzerinde durduk. NATO bünyesindeki dayanışmamızın sağlam temeller üzerinde güçlenerek devam edeceğine samimiyetle inanıyorum.
Türkiye-AB ilişkileri, güncel, bölgesel, küresel meseleleri ele aldık. AB'ye tam üyelik stratejik hedefimizdir. Estonya'nın da bu anlayış temelinde Türkiye'ye desteğinin artarak devam edeceğine inanıyorum.
"RUSYA'SIZ ÇÖZÜM OLMAZ"
Görüşmelerimizde Ukrayna'daki savaşı ele aldık. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine desteğimizin altını bir kez daha çizdim. Yıkımın bir an evvel son bulması adil, nihai çözüme ulaşılması ancak diplomasiyle mümkündür.
Taraflara yönelik telkinlerimizi sürdürüyoruz Rusya'nın dışlandığı girişimlerin arzu edilen sonuçları vermeyeceğine dair düşüncelerimizi koruyoruz.
İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlar küresel güvenliği de tehdit etmektedir. Bu barbarlığın sorumluları uluslararası hukuk önünde er ya da geç hesap verecektir.
Gazze'deki insani felaketin sona ermesi için öncelikle acil ateşkes ve insani yardımların ulaştırılması ihtiyacı devam ediyor. Türkiye olarak bu konularda elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Kalıcı barış iki devletli çözümden geçiyor. Uluslararası toplumun artık ağırlığını koyması lazım.
"İYİ İLİŞKİLERE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ"
Erdoğan'ın ardından sözü Estonya Cumhurbaşkanı Karisi aldı. Karisi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Son derece güzel bir karşılamayla karşı karşıyayız. Çok teşekkürler ev sahipliğiniz için. Burada son derece önemli vesile ile bulunuyoruz. Türkiye-Estonya dostluğunun 100. yıldönümünü kutluyoruz.
İyi ilişkilerin devamı, dostluğumuzun devamı bizim için çok kıymetli.
Kültür alanındaki paylaşımlar ilişkilerimizi daha da güçlü kılıyor. Türkiye'deki dostlarımıza bir hediye olarak birkaç hafta önce Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde özel bir konser düzenledik. Estonya Flormoni Oda Orkestrası eserler sergiledi.
Gerçekten güzel bir dönemden geçiyoruz. Aynı zamanda bu vesile ile harika Türk lezzetlerini tadabileceğimiz bir akşam yemeği yiyeceğiz.
1 Aralık 1924 tarihinde imzalayan Türkiye-Estonya dostluk anlaşması çerçevesinde çalışmalarımızı gerçekleştirdik."