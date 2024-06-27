Kendall Jenner Paris'teki ünlü Louvre Müzesi'ni yalın ayak gezdi

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Anladık, o kadar zenginsin ki, sırf tarihi salonlarda çıplak ayakla dolaşabilmek için kapıları gece yarısı açtırabilirsin" derken; bir başkası, “Gecenin bir yarısında tüm Louvre'a sahip olabilen bu kadının ne kadar güçlü olduğunu bilirsiniz” dedi.