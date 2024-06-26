Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya! İşte tahmin edenler ve yanılanlar...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu üçüncü maçında Avusturya, Hollanda'yı 3-2 yendi ve lider olarak son 16 bileti aldı. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan kritik maça baskılı başlayan Avusturya, henüz 6. dakikada rakibini hataya zorladı ve Malen'in kendi kalesine attığı golle ilk devreyi 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı giren Hollanda, 47. dakikada Gakpo'nun sağına çekerek yaptığı imza vuruşuyla durumu 1-1 yaptı. Maç boyunca rakip kaleye az ama öz gelen Avusturya, 59. dakikada Schmid'in kaydettiği golle bir kez daha öne geçti: 1-2. Hollanda'nın 'süper yedeği' Weghorst, oyuna dahil olduktan sonra yine etkisini gösterdi. Weghorst'un asistinde Depay, 75. dakikada fileleri havalandırarak skoru 2-2'ye taşıdı.

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Avusturya, bu yediği gole de cevap vermeyi başardı. Sabitzer, 80. dakikada sahneye çıkarak takımına 3-2'lik galibiyeti getirdi. Avusturya, uzun bir aradan sonra Hollanda'yı mağlup etti. Rakibinin 7 maçlık galibiyet serisine son veren Kırmızı-Beyazlılar, 34 yıl sonra galip gelmeyi başardı.

LİDER AVUSTURYA Üç maç sonunda 6 puan toplayan Avusturya, grup lideri olarak tur atladı. Fransa'ya 1-0 yenilen ve Polonya'yı 3-1 yenen Avusturya, mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Hollanda maçında da 3-2 galip geldi. Öte yandan Rangnick'in öğrencileri, 1978 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez bir büyük turnuvada grubunu lider bitirdi. MUCİZENİN PERDE ARKASI: RANGNICK'İN SİSTEM TAKIMI Avusturya Milli Takımı, "disiplinli ve sistematik takım" hüviyetiyle turnuvada yer alırken; grup liderliği ile başarısını taçlandırdı. Avusturya, kadrosunda sonuca direkt etki eden yıldız oyuncu bulunmasa da Ralf Rangnick'in takıma kazandırdığı "disiplinli oyun" özelliğiyle dikkati çekiyor. Avrupa Şampiyonası elemelerindeki tek yenilgisini Belçika'ya karşı yaşayan ve sonrasında hazırlık maçında Türkiye'yi farklı yenen Avusturya, güçlü orta sahasıyla öne çıkıyor. Borussia Dortmund'dan Marcel Sabitzer, Hoffenheim'dan Florian Grillitsch, Bayern Münih'ten Konrad Laimer ve Christoph Baumgartner, rakiplerin sahada işini zorlaştıran önemli oyuncular olarak kadroda göze çarpıyor.

KİMSE İHTİMAL VERMİYORDU, SADECE BU İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ 14 Haziran'da Almanya'da başlayan EURO 2024 için birçok ünlü isim ve spor otoritesi şampiyonluk tahminleri yapmıştı. Avrupa Şampiyonası için yapılan tahminlerde İngiltere, İspanya, Fransa ve Almanya gibi ülkeler ön plana çıktı. "Ölüm Grubu" olarak adlandırılan D Grubu'nda ise Avusturya'ya az şans veriliyordu. Fransa, Hollanda ve Polonya'nın önünde grubunu lider bitiren Avusturya herkes tarafından takdir topladı. Türk spor medyasında da EURO 2024 tahminlerinde de Avusturya'nın başarısına dikkat çeken birkaç isim yer aldı. İşte EURO 2024 öncesi yapılan tahminler ve Avusturya'ya dikkat çeken isimler... Thierry Henry: Eski futbolcu, Fransa'nın şampiyon olacağını düşünüyor. Özellikle kadrosu ve kaliteli oyuncularıyla Fransa'nın şansını çok görüyor. Ona göre Kylian Mbappe gibi bir yıldız oyuncuya sahip olması Fransa'yı en önemli şampiyon adaylarından biri yapıyor. Alan Shearer: Shearer, İngiltere'nin şampiyonluk için güçlü bir aday olduğunu belirtse de kazananın Fransa olacağını düşünüyor. İngiltere'nin kadrosuna dikkat çeken Shearer İngiltere'den net galibiyetler beklediğini söylüyor. Gary Lineker: Lineker'e göre artan performansı ve özellikle genç yetenekleriyle İngiltere Euro 2024'ün şampiyonu olmaya aday bir takım. Gary Lineker, İngiltere'nin kazanmasında Jude Bellingham'ın performansının belirleyici olacağını düşünüyor. Sergen Yalçın: Turnuvanın favorisinin Almanya olduğunu söyleyen Yalçın'ın final adayları ise İngiltere ve Almanya. Bu ikilinin finalde karşılacağını düşünüyor. Türkiye'nin ise gruptan çıkıp çeyrek finale kadar gidebileceğini öngörüyor. Metin Tekin: Tekin için favori genç ve dinamik kadroya sahip İspanya. İspanya'nın finale çıkacağını öngören Tekin, Türkiye'nin de gruptan çıkabileceğini söylüyor. Ama ona göre Türkiye için yolun sonu son 16. Son 16'da Türkiye'nin eleneceğini öngörüyor. Erman Toroğlu: Erman Toroğlu'na göre İngiltere, Fransa ve Almanya favoriler arasında. Toroğlu, İngiltere'yi finalde görüyor. Türkiye için de tahmini var elbette. Erman Toroğlu'na göre Türkiye çeyrek finale çıkabilecek. Güntekin Onay: Belçika'nın güçlü kadrosu Onay'a göre onu şampiyonluk adaylarından biri yapıyor. Türkiye için tahmini ise gruptan çıkması yönünde. Hatta Türkiye'nin çeyrek finale kadar gidebileceğini de düşünüyor. Serdar Ali Çelikler: Çelikler, finale güçlü kadrosu olan İtalya'nın çıkacağını tahmin ediyor. Çelikler'in Euro 2024 favorisi İtalya. Türkiye için de tahmini var. Çelikler'e göre Türkiye gruptan çıkacak ama son 16'da elenecek. Arda Turan: Turan, Fransa'nın büyük favorilerinden biri olduğunu söylüyor. Yarı finalde İngiltere'yi geçerek finale çıkacaklarını düşünüyor. Fransa dışında Portekiz'i de final adaylarından biri olarak görüyor. Rio Ferdinand: Ferdinand, İngiltere'nin şampiyon olacağını söylüyor. İkinciliği ise Almanya'ya veriyor. Ferdinand, Euro 2024'ün sürprizinin Türkiye olacağını da söylüyor. Ona göre Euro 2024'te Türkiye sürpriz bir şekilde yükselebilir. Rıdvan Dilmen: Dilmen'in şampiyonluk adayları Fransa ve İspanya. Rıdvan Dilmen, bu iki takımı güçlü görüyor. Türkiye için de tahmini var elbette. Türkiye'nin gruptan çıkmasının önemli olduğunu ama çeyrek finalin ötesine geçemeyeceğini söylüyor. Ali Ece: Ali Ece, ev sahibi Almanya'nın avantajlı olduğunu söylüyor ve finale çıkacağını tahmin ediyor. Türkiye için de sürpriz bir tahmini var. Ali Ece'ye göre Türkiye herkesi şaşırtarak yarı finale çıkacak. EA SPORT: 2010'dan beri turnuvaların kazananını tahmin eden EA Sports, EURO 2024 şampiyonunu tahmin etti. Yapılan tahmine göre turnuvanın finalinde İngiltere ve Almanya karşılaşacak. Mourinho: Dünyaca ünlü teknik adam, EURO 2024'ü Portekiz'in kazanacağını söylerken İngiltere'nin ise ikinci olacağını dile getirdi. Jose Mourinho, EURO 2024'ün sürpriz takımlarının ise İtalya, Hollanda, İspanya ve Almanya olacağını tahmin etti.

AVUSTURYA TAHMİNLERİ YAPAN İSİMLER Çoğu kişi tarafından turnuva öncesinde gündeme getirilmeyen Avusturya Milli Takımı'nın başarısını tahmin eden isimler de vardı. A Spor'dan Onur Özkan ve Yaşar Çevikel, yaptıkları yayında Avusturya'nın başarılı olacağını ifade etmişti. Youtube yayınında EURO 2024 için tahminlerini söyleyen Ertem Şener ve Batuhan Karadeniz de D Grubu'nda birincinin Fransa ikincinin ise Avusturya olacağını belirtti. Habertürk'ten Çağatay Çelik ise Avusturya için en net ifadeyi kullanan isimdi. Çelik, "Turnuva formatına en yatkın oyun anlayışlarından birine sahip olan Avusturya gizli favorilerden biri." ifadelerini kullanarak turnuva öncesinde mesajını vermişti. HABERTÜRK SPOR AVUSTURYA'YA DİKKAT ÇEKMİŞTİ BAHİS SİTELERİ DE YANILDI! ORANLARDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK EURO 2024 öncesinde yayınlanan şampiyonluk oranlarında favori 3.75 oranla İngiltere gösteriliyordu. Turnuvada grup aşamalarının sonuna gelinirken şampiyonluk oranları değişti. Fransa 4.66'lık oranla lider konumuna yükseldi. EURO 2024 D Grubu'nda büyük bir sürpriz yaparak lider olan Avusturya'nın şampiyona öncesi oranı 76 olarak gösteriliyordu. Son 16 turuna lider olarak giden Avusturya'nın şampiyonluk oranı 47.5'e düşürüldü.

KİMSE AHTAPOT PAUL KADAR BAŞARILI OLAMADI 2010 Dünya Kupası'nda daha önce hiç görmediğimiz yeni bir duruma şahitlik etmiştik. Paul adındaki bir ahtapot, tüm maçları doğru tahmin ederek tüm dünyanın ilgisini üzerine çekmeyi başarmıştı. Onun ardından bir akıma dönüşen maç tahminlerine astrologlar, sanatçılar, spor otoriteleri ve yorumcular gibi birçok isim katıldı. Ahtapot Paul, 2012'de hayata gözlerini yumdu, onun başarısı ve şöhreti 2014'te başka hayvanların öne çıkmasını sağladı. Penguenler, papağanlar, eşekler ve bir kaplumbağa öne çıksa da hiçbiri tahminlerinde Paul kadar başarılı olamadı. REKLAM ALMANYA BİLETİNİ NASIL ALDILAR? Alman teknik direktör Ralf Rangnick'in 2022 yılında göreve başladığı Avusturya'nın kupaya katılma mücadelesi ise şöyle: Rangnick yönetimindeki Avusturya, elemelerde Belçika, İsveç, Azerbaycan ve Estonya ile mücadele etti. F Grubu'nda çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan ve elemelerde 19 puan toplayan Avusturya, Belçika'nın ardından ikinci sırada EURO 2024 bileti aldı. Rakip fileleri 17 kez havalandıran Avusturya, kalesinde 7 gole engel olamadı. Şampiyona hazırlıkları kamsamında mart ayında Türkiye ile karşılaşan Avusturya, maçı 6-1 kazanarak turnuva öncesi "gövde gösterisi" yaptı. AVUSTURYA'NIN TURNUVA GEÇMİŞİ Şampiyonada daha önce 3 kez yer alan Avusturya Milli Takımı, en önemli başarısını 2020'de gruptan çıkarak elde etti. Katıldığı diğer iki turnuvaya grup aşamasında veda eden Avusturya, kupa tarihinde oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 7 kez havalandıran Avusturya, 12 gol yedi. REKLAM Avusturya'nın turnuva geçmişi şöyle: 2008 - Grup aşaması 2016 - Grup aşaması 2020 - Son 16 turu