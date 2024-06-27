İstanbul'da Oğuz Murat Acı'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok'un yakalanma görüntüleri ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre İstanbul'da arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok'un firari olduğu ABD’de yakalanma anları polisin vücut kamerasına yansıdı.

Şüphelilerin ters kelepçeyle gözaltına alındıkları görüldü.

İHA'nın haberine göre de İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un annesi Eylem Tok hakkındaki davalar devam ederken Tok ve Cihantimur’un yakalanma anları ortaya çıktı. REKLAM

Boston polisinin vücut kamerasından anbean kaydedilen görüntülerde, ilk olarak Cihantimur’un yakalandığı anlaşılıyor.

Aracından indirilerek gözaltına alınan Cihantimur’un üstü aranıyor. Timur Cihantimur’un arkadan kelepçelendiği görülen görüntülerde Eylem Tok’un ise diğer araçta olduğu ve bir süre Tok’un aracının beklendiği görülüyor. Bu süreçte Cihantimur’un polis aracında bekletilirken Eylem Tok’un da gözaltına alındığı anlaşılan görüntülerde, Tok’un dış görünümündeki değişiklikler dikkat çekti.