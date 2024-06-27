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        Haberler Gündem Son dakika haberi MSB: Teröristler ormanları yakıyor

        Son dakika haberi MSB: Teröristler ormanları yakıyor

        Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde kaçacak delik bulamayan PKK'lı teröristler ormanları yakmaya başladı. Dergele köyündeki sivilleri kalkan yaparak birliklerimize havan atışı yapan teröristler, yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe vermeye başladı." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 18:43 Güncelleme: 27.06.2024 - 18:43
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        MSB: Teröristler ormanları yakıyor
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        Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde kaçacak delik bulamayan PKK'lı teröristler ormanları yakmaya başladı. Dergele köyündeki sivilleri kalkan yaparak birliklerimize havan atışı yapan teröristler, yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe vermeye başladı." ifadelerini kullandı.

        Paylaşımda şu ifadelere de yer verildi: "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sivillere ve meskûn mahallere yönelik hassasiyetini bildikleri için hem köylüleri kalkan yapan hem de gizlenebilmek için ormanları ateşe veren teröristler, yıllardır yaptıkları gibi Irak kuzeyindeki sivil halkı tehlikeye atmaya çalışıyor. PKK'lı teröristler, ateşe verdikleri yerlerde de yerel halkı "Türk Silahlı Kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu ormanlar yandı." şeklindeki yalanlarla kandırmaya çalışıyor. Teröristler aynı zamanda girdikleri köylerde etrafa ateş açarak sivillerin canlarını ve mallarını tehlikeye atıyor. Terör örgütü ne yaparsa yapsın, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sivillere, yerleşim yerlerine, çevreye ve doğaya olan hassasiyeti devam edecek! Teröristler ise Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacak!"

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