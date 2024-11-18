Borçka'da çığ düştü: 6 köyün yolu kapandı

Borçka'da kara yoluna çığ düştü: 6 köye ulaşım kapandı
Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen çığ nedeniyle 6 köye ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, yolun açılması için çalışma başlattı
Artvin'in Borçka ilçesinde Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı Camili (Macahel) Havzası'ndaki Uğur, Düzenli, Camili, Kayalar, Efeler ve Maral köylerine ulaşımı sağlayan Borçka-Camili kara yolunun yaklaşık 30. kilometresindeki Camili Geçidi'nde çığ düştü.
Çığ nedeniyle 6 köye ulaşımın sağlandığı kara yolu çift taraflı trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolun açılması için çalışma başlattı.