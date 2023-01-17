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Borsa alternatifsizliğini kaybetti mi?

A1 Capital ile Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan oluyor. Borsa İstanbul'daki sert hareketlerin değerlendirildiği programda düşük faiz ve dövizdeki stabilite nedeniyle alternatifsiz hale gelen borsanın altının da hareketlenmesi sonucu bu durumunu kaybedip kaybetmediği tartışılıyor. Doğan, programda 2023'e ilişkin görüşlerini aktarırken seçim ve sonrasına yönelik tahminlerde de bulunuyor.

Borsa alternatifsizliğini kaybetti mi?
HABERTURK.COM

A1 Capital ile Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan oluyor. Borsa İstanbul'daki sert hareketlerin değerlendirildiği programda düşük faiz ve dövizdeki stabilite nedeniyle alternatifsiz hale gelen borsanın altının da hareketlenmesi sonucu bu durumunu kaybedip kaybetmediği tartışılıyor. Doğan programda kısa süre de borsada toparlanma işaretlerinin olup olmadığına yönelik fikirlerini paylaşırken 2023'e ilişkin görüşlerini aktararak seçim ve sonrasına yönelik tahminlerde de bulunuyor.

YATIRIMCI DAVRANIŞLARI NASIL DEĞİŞTİ?

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) hisse senetlerinde ters repo işlemlerine getirdiği kısıtlamanın endeksin sert düşüşünde etkisinin olup olmadığının değerlendirildiği programda borsaya yeni gelen yatırımcıların davranışları ve kar satışları ile halka arzlar da ele alınıyor. Programda, seçim sonuçlarına göre borsanın yönü masaya yatırılırken 2023’te seçim hariç borsa şirketlerinin karlılığını etkileyecek hangi gelişmeler olacağı konusundaki tahminlerini aktarıyor. Doğan ayrıca 2023'te ekonomideki gidişatı değerlendirerek hangi sektörler ve şirketlerin ön plana çıkmasını beklediğini açıklıyor.

YABANCI NE YAPACAK?

Global piyasalardaki gelişmelerin de ele alındığı programda borsadan önemli oranda çıkış yapan yabancı yatırımcının bundan sonraki süreçte muhtemel tavrı da değerlendirilerek global gelişmelerin borsaya olası etkisi üzerinde duruluyor.

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