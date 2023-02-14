Depremle birlikte işlemleri kapatılmadığı için eleştirilen ve yüzde 8.3 değer kaybeden Borsa İstanbul'a Bireysel Emeklilik Sistemi desteği geldi. 15 Şubat çarşamba günü yeniden açılacak olan borsaya 8 milyar liralık destek sağlaması beklenen bu gelişmenin yanı sıra hisselerini geri alacak şirketlere vergi avantajı sağlanması da bekleniyor. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısının (tasarruf için yatırılan her 100 liraya karşı devletin yatırdığı 30 TL) yatırıldığı fonların borsaya yatırılabilecek kısmı yüzde 10'dan yüzde 30'a çıkarıldı.Tek hisseye yatırım tavanı yüzde 1'den yüzde 5'e çıktı. Buna karşın devlet tahviline yatırım tutarı yüzde 70'den yüzde 50'ye çekildi.

8 MİLYAR LİRAYA DENK GELİYOR

Yeni yönetmelik gereği 10 gün içinde portföyler güncellenecek. Şu anda Hazine tarafından ödenen devlet katkısı tutarı 40 milyar lira düzeyinde. Borsaya yatırılacak tutarın yüzde 10'dan 30'a çıkarılmasıyla 8 milyar liralık bir tutar devlet tahvilinden borsaya kaydırılacak. Bundan sonra her ay vatandaşın yatırdığı katkıya karşı yüzde 30'luk devlet katkısının yüzde 30'u da yine borsadaki hisselere yönlendirilecek.

Hazine'nin ödediği katkının dağılımı

BES OKS TOPLAM Hazine Tarafından Ödenen DK Tutarı 38.712.123.557 1.211.588.246 39.923.711.803 [A] Ayrılan Katılımcılara Ödenmiş DK (Fiilen Elde Edilen) 6.093.754.072 339.231.103 6.432.985.175 Emekli Olanlar 3.478.449.933 Kısmi Hakedip Ayrılanlar 2.442.071.239 332.778.683 Vefat Edenler 167.654.825 5.750.297 Malul Olanlar 5.578.075 702.123 [B] Sistemdeki Katılımcıların Hak Ettiği DK 16.960.939.682 217.000.276 17.177.939.957 Kısmi Hakedilen 13.078.392.817 217.000.276 Emeklilik Hakkına Sahip Olanlara Ait 3.882.546.864 [C] Katılımcılar Tarafından Henüz Hakedilmemiş DK 31.706.555.116 1.325.574.054 33.032.129.171 [B+C] DK Fonlarının Toplam Büyüklüğü*** 48.667.494.798 1.542.574.330 50.210.069.128 [D] Erken Ayrılma Sonucu Hak Kazanılmayarak Hazine'ye Geri Dönmüş DK 11.503.649.013 3.621 11.503.652.634

BİST 100'DE DEĞERLENDİRİLEBİLECEK

Yapılan düzenlemeye göre BES devlet katkısı fonlarının asgari yüzde otuzu; BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Katılım 30 endekslerindeki paylar ile BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda değerlendirilecek.