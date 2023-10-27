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        Haberler Gündem BORSA NEDEN DÜŞÜYOR? Son dakika: 25 Ekim Çarşamba günü Borsa İstanbul BIST 100 endeksi borsa neden düşüyor, son durum nedir?

        Borsa neden düştü? İşte borsada son durum...

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 7,08 değer kaybederek günü 7.424,97 puandan tamamladı.Yaşanan bu gelişmeler sonrasında "25 Ekim borsa neden düştü, ne oldu?" sorularını gündeme getirdi. İşte 25 Ekim 2023 BIST 100 endeksi borsada son durum...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 00:53 Güncelleme: 27.10.2023 - 00:53
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        Borsa İstanbul'da yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcıların gündeminde yer almayı sürdürüyor. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 565,45 puan gerilerken toplam işlem hacmi 123,2 milyar lira oldu. Peki, Borsa neden düştü, ne oldu? İşte 25 Ekim 2023 Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşün nedeni...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        BORSA GÜNÜ SERT DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 565,45 puan gerilerken toplam işlem hacmi 123,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 6,89, holding endeksi yüzde 6,44 değer kaybetti.

        Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 9,01 ile madencilik oldu. Bu arada, Borsa İstanbul'da endekse bağlı devre kesici sistemi iki kez devreye girdi.

        Analistler, küresel piyasalarda, tahvil piyasalarındaki satış baskısının güç kaybetmesi ve Çin hükümetinin ekonomiyi destekleme konusunda attığı adımlarına karşın Orta Doğu'daki çatışmalara yönelik belirsizliklerin etkilerinin sürdüğünü ifade etti.

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        ABD Merkez Bankasının gelecek üç toplantıda da büyük ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı yönündeki fiyatlamaların güçlenmesinin gelecek döneme ilişkin belirsizlikleri azalttığını belirten analistler, bu durumun yatırımcıların da önünü görmesine yardımcı olduğunu vurguladı.

        Yurt içinde bilanço sezonu nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketliliğin artabileceğini belirten analistler, yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alınacak faiz kararı ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararının yatırımcıların odağında olacağını bildirdi.

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        Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ECB'nin bu hafta üç temel politika faiz oranını sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının bankanın bundan sonraki politikaları için ipuçları verebileceğini kaydetti.

        Yarın veri gündeminde, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme, dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik başvurularının öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.400 puanın destek, 8.080 ve 8.250 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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        Öte yandan, TCMB PPK toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 35'e çekileceğini tahmin ediyor.

        Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40 oldu.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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