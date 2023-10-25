Haberler Ekonomi Merak Edilenler Borsada devre kesmek nedir, ne demek? Borsada devre kesici nasıl çalışır? - Merak Edilenler Haberleri

Borsada devre kesmek ne demek? Devre kesici nasıl çalışır? Yatırımcılar ve borsayla ilgilenen kişiler tarafından devre kesmek terimi en çok araştırılan terimler arasında bulunmaktadır. Özellikle Borsa İstanbul yatırımcılarının merak ettiği: "Borsada devre kesmek ne demek? Devre kesici nasıl çalışır?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz. Habertürk Giriş: 25.10.2023 - 17:36 Güncelleme: 25.10.2023 - 17:36 facebook

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Devre kesici uygulaması, borsalarda önemli bir güvenlik önlemidir. Bu uygulama, piyasa istikrarını sağlamak ve yatırımcıların zarar etmesini önlemek için kullanılır. Ancak, devre kesici uygulamasının bazı dezavantajları da vardır. Peki, borsada devre kesmek ne demek? Devre kesici nasıl çalışır? İşte detaylar...

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BORSADA DEVRE KESMEK NEDİR? Borsada devre kesmek ise, bir hisse senedinin fiyatının belirli bir seviyeye ulaşmasından sonra işlemlere ara verilmesi anlamına gelir. Bu, piyasa istikrarını sağlamak ve yatırımcıların zarar etmesini önlemek için yapılır.