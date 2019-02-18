Sayısal olarak toplamın ancak binde 5'ini oluşturan milyonerlerin, borsadaki gerçek yatırımcı toplam portföy büyüklüğünün yüzde 55'ine sahip olması dikkati çekti

- Borsada 1 milyonun üzerinde yatırımcının bulunduğu 50 bin lira altı portföye sahip dilimin, toplam portföy büyüklüğü içindeki payı yüzde 10'u bile bulmuyor

- Yatırımcı sayısının 2018'de oransal olarak en fazla arttığı şehirler Kilis, Hakkari ve Şanlıurfa olması dikkati çekerken, en az artış görülen iller Karabük, Uşak ve Kırklareli olarak belirlendi

- Analistler, halka açık şirketlerin temettü alışkanlıklarının yeterli düzeyde bulunmadığını, bunun da uzun vadeli yatırım kültürünün gelişememesinde en büyük etken olduğunu belirtti