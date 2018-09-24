Ne yapacağını şaşırdı

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Haberler > GÜNDEM > Hayat karartan imza... Dikkat! Herkesin başına gelebilir

Boş senede imza atıp e-devlet şifresini verdi, hayatı karardı

Zonguldak Alaplı İlçesinde geçtiğimiz haziran ayında aldığı 6 bin TL karşılığında boş senede imza atan İsmail Korkmaz, kısa zaman içerisinde borcunun 24 bin lira olduğu anladı. Boş senede okumadan imza atması sonucu emekli maaşına haciz koyulduğunu öğrenen İsmail Korkmaz, “Bu olanların tamamı bir boş senede imza atmam yüzünden oldu. Kimse boş senede imza atmasın” dedi.

24.09.2018 - 13:35 | Güncelleme: İHA

Alaplı ilçesinde ikamet eden İsmail Korkmaz maddi sıkıntı yaşayınca bir arkadaşının İstanbul Bağcılar ilçesinde bir şirket tarafından borç alınabileceği tavsiyesi üzerine görüşme gerçekleştirdi.

İHA'nın haberine göre, V.Ç. aracılığıyla Bağcılar'da bulunan bir firmanın yetkililerinden 6 bin lira para aldığını karşılığında da boş senede imza attırıldığını anlatan İsmail Korkmaz , “V.Ç. aracılığıyla İstanbul 11. İcra Dairesine gittik. Burada tanımadığımız kişiler tarafından sadece taahhüt ediyor musunuz diye evrakı okutmadan imzalattırdılar. Sonra buradan Bağcılar ilçesinde bulunan otomotiv, turizm şirketinde yine okutturmadan imza atarak elimize 6 bin TL verdiler. Daha sonra bankaya maaş almaya gittiğimizde emekli maaşımıza tamamen el konulduğu öğrendik ve 3 aydan beri hiç maaşımızı alamıyoruz. Yetkililerden bizlere yardım etmelerini istiyoruz. Daha önceden bankalara borcumuz vardı, onları ödeyemez duruma geldik” diye konuştu.

"6 bin lira karşılığında benden e-devlet şifresini istediler ve boş kağıda imza attım” diyen İsmail Korkmaz, “Buna karşılık 24 bin lira borçlandım. Maaşımın tamamını 3 aydan beri kesiliyor ve mağdurum. Daha da ne olacağı belli değil. Bu konuda mahkemeye başvuruda bulundum ve sonucu bekliyorum. Bu durum yüzünden iyice psikolojimiz bozuldu. Çalışmayı seven bir insanım. Çalıştıkça başıma bunlar geldi. Ne yapacağımı şaşırdım. Aile Huzurumuz bozuldu. Boş bir kağıt bizim hayatımız kararttı” şeklinde konuştu.


 

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