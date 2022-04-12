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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Boşandığı eşini tandırda yakan Emel Gür'e ömür boyu hapis
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Boşandığı eşini tandırda yakan Emel Gür'e ömür boyu hapis

Isparta'da, boşandıktan sonra dini nikahla birlikte yaşamaya devam ettiği Ramazan Yılmaz'ı (45) tüfekle öldürdükten sonra tandırda yaktığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Emel Gür'e (42) 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verildi.

Son dakika: Boşandığı eşini tandırda yakan Emel Gür'e ömür boyu hapis
Boşandığı eşini tandırda yakan Emel Gür'e müebbet
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DHA

Olay, 23 Ekim 2020'de, Senirkent ilçesi Akkeçili köyünde meydana geldi. 3 çocuk annesi Emel Gür ile boşandıktan sonra dini nikahla birlikte yaşamaya devam ettiği Ramazan Yılmaz arasında tartışma çıktı. Alkol nedeniyle başlayan kavgada Gür, Yılmaz'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü ardından cesedini tandırda yaktı. Cinayet, çiftin Antalya'da yaşayan en büyük oğlunun babasından haber alamaması ile köye gelince ortaya çıktı. İhbarla köye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, evin tandırında Ramazan Yılmaz'ın yanmış cesedini buldu. Gözaltına alınan Emel Gür, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SAVCI ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEDİ

Isparta 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18 Mart'ta görülen ikinci duruşmada mütalaasını veren savcı, Emel Gür'ün 'kasten öldürme' suçunu işlediği ile ilgili yeterli delil bulunduğunu belirterek, sanık için ömür boyu hapis cezası istedi. Savcı, çiftin tutuksuz yargılanan oğulları Ö.Y.'nin (17) de cinayete iştirak ettiği ile ilgili bir delil olmadığını fakat olay sonrası suç delillerinin ortadan kaldırılmasına yardım ettiğini belirterek, 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Dava dosyasındaki eksikler nedeniyle ertelenen duruşma, son olarak 8 Nisan'da görüldü.

"BEN ÖLÜNCE SENDEN BİLECEKLER"

Isparta 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Emel Gür, tutuksuz yargılanan oğlu Ö.Y., sanık avukatları ve maktulün yakınları katıldı.

Gür, Yılmaz'ın olay gecesi "İntihar edeceğim" sözlerinin ardından evdeki tüfeğin namlusunu kendisine doğrultup "Tetiği sen çek. Ölünce senden bilecekler. Hadi bas tetiğe" dediğini söyledi. Gür, daha sonra da Yılmaz'ın tetiğe elini koydurup, tetiğin düşmesine ve tüfeğin patlamasına neden olduğunu anlattı. Gür, cesedi korktuğu için yok etmek isteğiyle tandırda yaktığını belirtti. Aynı davada 'suç delillerini yok etmeye yardımcı olmak' suçundan tutuksuz yargılanan çiftin çocukları Ö.Y. de annesine yardım etmediğini belirterek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Emel Gür'ü kasten 'adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı, 'iyi hal' indirimi de uygulamadı. Tutuksuz yargılanan sanık Ö.Y.'ye ise 3 ay 10 gün hapis cezası verildi.

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