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        Haberler Gündem 3. Sayfa Boynundan bıçaklanan baba, ağır yaralanan oğlunun başında bekledi | Son dakika haberleri

        'Park yeri' kavgasında boynundan bıçaklanan baba, göğsünden yaralanan oğluna tampon yaptı

        Bursa'da esnaf arasındaki 'park yeri' kavgasında demir sopayla darbedilen 46 yaşındaki Muhammed A., dükkan komşusu 52 yaşındaki Savaş Dursun ile 23 yaşındaki Ahmet Dursun'u bıçakladı. Boynundan bıçaklanan baba, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan oğluna tampon yapıp, başında ağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 17:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Boynundan bıçaklanan baba, ağır yaralanan oğlunun başında bekledi

        Bursa'daki olay, saat 11.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Samanlı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; lastik dükkanı bulunan Savaş Dursun ve Ahmet Dursun ile dükkan komşuları olan demir doğrama atölyesi sahibi Muhammed A. arasında, iş yeri önüne araç park etme nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı-sopalı kavgaya dönüştü.

        Demir sopayla darbedildiği öne sürülen Muhammed A., baba ile oğlunu bıçakladı. Göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ahmet Dursun yere yığıldı.

        Boynundan yaralanan Savaş Dursun ise oğlunun yarasına tampon yapıp, başında bekledi. Yerde yatan yaralı oğluna, ‘Sakın ölme oğlum’ diyerek ağlayan Savaş Dursun’u çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı Savaş Dursun ile Ahmet Dursun, kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Ahmet Dursun’un durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, Muhammed A. ise polis eşliğinde götürüldüğü hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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