Brad Pitt 'F1' filmiyle kendi rekorunu kırdı

Hollywood'un, izleyicileri sinema salonlarına çekmek için hazırladığı iddialı yaz filmlerinden birine, ünlü yıldız Brad Pitt imza attı. Planlandığı gibi de oldu ve Pitt'in başrolünde oynadığı yarış filmi 'F1' (F1 The Movie), bu hafta sonu gişede zirveye oturdu.

'Top Gun: Maverick'in yönetmeni Joseph Kosinski ve yapımcı Jerry Bruckheimer'ın imza attığı büyük bütçeli 'F1', ABD ve Kanada'da 55,6 milyon dolarlık açılış hasılatı elde etti. Bu, analistlerin devam filmi olmayan bir yarış filmi için beklentilerinin üzerinde bir gişe rakamıydı. Çünkü ön gösterimlerde izleyici anketlerinden yola çıkılarak yapılan tahminler, Brad Pitt'in 40 ila 50 milyon dolarlık bir çıkış yakalaması yönündeydi.

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Formula 1 yarışlarının küresel cazibesiyle desteklenen film, uluslararası alanda da 88 milyon dolarlık açılış hasılatı elde etti. Apple’ın sinema alanındaki son yatırımı olan film, açılış hafta sonunda dünya genelinde toplam 144 milyon dolara yakın gişe geliri elde etmiş oldu. Yapım, Apple Original Films’in bugüne kadarki en yüksek hasılatlı açılışı oldu.

Brad Pitt, başrolde yer aldığı 'Dünya Savaşı Z'nin (World War Z) 112 milyon dolarlık açılışını geride bırakarak kariyerinde yeni bir zirve yakaladı.