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        Haberler Dünyadan Brad Pitt ile Javier Bardem 'F1' filmi setinde şampiyonluğu kutlarken coştu - magazin haberleri

        Brad Pitt ile Javier Bardem 'F1' filmi setinde şampiyonluğu kutlarken coştu

        Brad Pitt'in Formula 1 pilotunu canlandırdığı 'F1' filminin Abu Dhabi'deki gerçek yarışta çekilen sahnelerinden fotoğraflar paylaşıldı. Fotoğraflarda, Pitt ve rol arkadaşı Javier Bardem, coşkuyla şampiyonluğunu kutlarken görülüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 11:34 Güncelleme: 09.12.2024 - 11:34
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        Brad Pitt ile Javier Bardem, yeni filmleri 'F1'i çekerken çok eğleniyor. Ünlü oyuncular dün, Abu Dhabi'deki gerçek Grand Prix yarışında gerçekleştirdikleri çekimden yansıyanlarla gündemde.

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        Brad Pitt ile Javier Bardem, Formula 1 filminin çekimlerinde, şampanya patlatarak şampiyonluk kutlaması yaptı.

        İkiliye ünlü F1 pilotları Charles Leclerc ve George Russell da katıldı.

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        Haziran 2025'te vizyona girmesi beklenen ve başrolünde Brad Pitt ile Javier Bardem'in yanı sıra Damson Idris'in de yer aldığı Joseph Kosinki filmi, emekli olduktan sonra sonra genç bir yarış sürücüsüne akıl hocalığı yapmak ve onunla takım kurmak için gelen Formula 1 sürücüsü Sonny Hayes'i konu alıyor.

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        60 yaşındaki Oscar'lı oyuncu Brad Pitt, son bir buçuk yıldır 'F1' filmi için çalışıyor ve gerçek Formula 1 yarışlarında çekim yapıyor. Pitt, filmin çekimlerinde tanınmış F1 pilotlarıyla da etkileşim halindeyken görülüyor.

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        Bütçesinin 130 ila 140 milyon dolar civarında olduğu tahmin edilen filmin oyuncu kadrosunda Kerry Condon, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia ve Samson Kayo da yer alıyor.

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        Film, Formula 1 ve 10 F1 takımıyla sürücüleri ve yarış organizatörleri de dâhil olmak üzere F1 topluluğuyla işbirliği içinde çekiliyor. Yakın zamanda Ferrari ile sözleşme imzalayan, Formula 1'de 7 dünya şampiyonluğu olan İngiliz pilot Lewis Hamilton da filmin hem yapımcıları hem de oyuncuları arasında yer alıyor.

        #Javier Bardem
        #Brad Pitt
        #formula 1
        #F1 filmi
        #yarış filmi
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