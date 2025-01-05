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        Haberler Dünyadan Brad Pitt'le boşanma anlaşmasını imzalayan Angelina Jolie ilk kez konuştu: Yalancılardan nefret ediyorum - magzin haberleri

        Angelina Jolie, Brad Pitt'le boşanma anlaşması sonrası ilk kez konuştu: Yalancılardan nefret ediyorum

        Brad Pitt ile yıllar süren boşanma mücadelesi yeni sonuçlanan Angelina Jolie, anlaşma sonrası ilk röportajında, en sinir olduğu şeyin yalancılar olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2025 - 16:39 Güncelleme: 05.01.2025 - 16:44
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        "Yalancılardan nefret ediyorum"
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        Angelina Jolie, 6 çocuğunun babası Brad Pitt ile 8 yılın sonunda resmen boşanma anlaşmasını imzalamasının ardından ilk kez konuştu. 2016'da Pitt'e boşanma davası açan, 2019'da resmen bekar ilan edilen Jolie ile eski eşi arasındaki hukuki mücadele bugüne dek sürüyordu.

        Brad Pitt ile nihayet anlaşmaya varan ve resmen boşanan Jolie, W Magazine'e verdiği röportajda; "En nefret ettiğim şey birinin yalancı olması. Birinin gerçeği ya da ne istediğini, ne hissettiğini söylememeye ihtiyaç duyması" dedi.

        "Bunun büyük bir versiyonu var ve bu konuda sert olmaya çalışmıyorum ama bir şey söyleyip başka bir şey kasteden, tam anlamıyla olduğu kişi gibi davranmayan insanlar" diye devam eden Angelina Jolie; "Bence pek çok insanın niyetiyle söyledikleri örtüşmüyor" ifadesini kullandı.

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        Brad Pitt ile sansasyonel boşanma davası, 30 Aralık 2024'te resmileşen velayet anlaşmazlığına ve mülk paylaşımı sorununa son veren Angelina Jolie, Fransa'daki şarap evi Château Miraval üzerinde hukuk mücadelesine ise devam ediyor.

        Boşanmada çiftin 6 çocuğunun velayet düzenlemeleri de ele alındı. Başlangıçta Angelina Jolie, 2016'da özel uçakta yaşandığı iddia edilen tartışma da dâhil olmak üzere Brad Pitt'in davranışlarıyla ilgili endişelerini gerekçe göstererek çocukların velayetlerini tek başına üstlenmek istemişti.

        Yıllar süren duruşmalar ve özel müzakerelerin ardından anlaşmada, 18 yaşından küçük çocuklar için ortak velayet hakkı tanındı.

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        #Angelina Jolie
        #yalancı
        #boşanma
        #Brad Pitt
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