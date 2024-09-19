Bradley Cooper 7 yaşındaki kızıyla okul çıkışı görüntülendi

Bradley Cooper, Ekim 2023'ten bu yana ünlü model Gigi Hadid ile birliktelik yaşıyor. İkili, en son bu ayın başlarında 250 milyon dolarlık lüks yatla Akdeniz turuna çıkmış, ünlü oyuncu Margot Robbie ve eşi Tom Ackerley ile Benedict Cumberbatch'ın da eşlik ettiği yat turunda küçük Lea da vardı.