Bradley Cooper'dan Carey Mulligan itirafı
ABD'li besteci Leonard Bernstein'in hayatını ve Felicia Montealegre ile evliliğini konu alan 'Maestro' filminde Carey Mulligan ile başrolleri paylaşan Bradley Cooper, tanışma hikâyelerini anlattı
Oscar adayı biyografi filmi 'Maestro'da Carey Mulligan ile başrolü paylaşan Bradley Cooper, rol arkadaşıyla nasıl tanıştığını açıkladı.
"ACİL SERVİSE GÖTÜRMEK İÇİN ISRAR ETTİM"
Bradley Cooper; "Carey, tek kişilik bir gösteride oynuyordu ve onunla tanışmak için kulise gittiğimde bir şeylerin yolunda olmadığını fark ettim ve onu acil servise götürmekte ısrar ettim" dedi.
"BRADLEY GELDİĞİNDE HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLIYORDUM"
Carey Mulligan ise durumu; "Gösteri sırasında setin bir parçası kafama çarpmıştı. Devam ettim ama gösteri bittiğinde ağlamaya başladım ve gidiciyim sandım" diyerek açıkladı. Mulligan, sözlerine; "Bradley geldiğinde yerde hıçkıra hıçkıra ağlıyordum ve iyi olmadığımı anlayınca beni hastaneye götürdü" ifadelerini kullanarak devam etti.