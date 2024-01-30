Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Bradley Cooper'dan Carey Mulligan itirafı: Hastaneye götürmek için ısrar ettim - Magazin haberleri

        Bradley Cooper'dan Carey Mulligan itirafı

        ABD'li besteci Leonard Bernstein'in hayatını ve Felicia Montealegre ile evliliğini konu alan 'Maestro' filminde Carey Mulligan ile başrolleri paylaşan Bradley Cooper, tanışma hikâyelerini anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2024 - 09:59 Güncelleme: 30.01.2024 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Oscar adayı biyografi filmi 'Maestro'da Carey Mulligan ile başrolü paylaşan Bradley Cooper, rol arkadaşıyla nasıl tanıştığını açıkladı.

        2

        "ACİL SERVİSE GÖTÜRMEK İÇİN ISRAR ETTİM"

        Bradley Cooper; "Carey, tek kişilik bir gösteride oynuyordu ve onunla tanışmak için kulise gittiğimde bir şeylerin yolunda olmadığını fark ettim ve onu acil servise götürmekte ısrar ettim" dedi.

        3

        "BRADLEY GELDİĞİNDE HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLIYORDUM"

        Carey Mulligan ise durumu; "Gösteri sırasında setin bir parçası kafama çarpmıştı. Devam ettim ama gösteri bittiğinde ağlamaya başladım ve gidiciyim sandım" diyerek açıkladı. Mulligan, sözlerine; "Bradley geldiğinde yerde hıçkıra hıçkıra ağlıyordum ve iyi olmadığımı anlayınca beni hastaneye götürdü" ifadelerini kullanarak devam etti.

        4

        7 DALDA OSCAR ADAYI

        'Maestro', 2024 Oscar ödüllerinde; Bradley Cooper ve Carey Mulligan'ın sırasıyla 'En İyi Erkek Oyuncu' ve 'En İyi Kadın Oyuncu' adaylıkları da dahil 7 dalda aday gösterildi.

        Fotoğraflar: AP, Avalon

        #Bradley Cooper
        #Carey Mulligan
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        AK Parti’nin seçim vaatleri neler?
        AK Parti’nin seçim vaatleri neler?
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        Torreira'yla nikah tazelendi!
        Torreira'yla nikah tazelendi!
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        "Bu sıcağa kar dayanmaz"
        "Bu sıcağa kar dayanmaz"
        Teksas krizi sürüyor: Sınırda göçmen hareketliliği!
        Teksas krizi sürüyor: Sınırda göçmen hareketliliği!
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        "Paris'i kuşatma eylemi"
        "Paris'i kuşatma eylemi"
        CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
        CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
        Mustafa Denizli'nin kızı Çeşme adayı
        Mustafa Denizli'nin kızı Çeşme adayı
        Bakan Yerlikaya açıkladı! 2023'te teröristlere darbe
        Bakan Yerlikaya açıkladı! 2023'te teröristlere darbe
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"
        Yağmur, kar ve fırtına alarmı! Bu bölgeler dikkat
        Yağmur, kar ve fırtına alarmı! Bu bölgeler dikkat
        ABD'nin dünyaya silah satışları yıl rekor düzeye ulaştı
        ABD'nin dünyaya silah satışları yıl rekor düzeye ulaştı
        Hastanelerden cesetleri çalıp tıp fakültelerine sattılar!
        Hastanelerden cesetleri çalıp tıp fakültelerine sattılar!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyici yeni adım
        Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyici yeni adım
        Kamu işçilerine ek protokol zammı
        Kamu işçilerine ek protokol zammı
        Uçuruma yuvarlanan araçtaki bebek hayatını kaybetti
        Uçuruma yuvarlanan araçtaki bebek hayatını kaybetti