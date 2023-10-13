Haberler Televizyon Breaking Bad dizisinin alternatif sonu açıklandı! Jesse Pinkman aslında...

Breaking Bad dizisinin senaristleri alternatif sonu açıkladı! Dünyanın en iyi dizilerinden birisi olarak gösterilen Breaking Bad'in senaristleri, dizinin finaline dair itiraflarda bulundu. Habertürk Giriş: 13.10.2023 - 09:48 Güncelleme: 13.10.2023 - 09:48 facebook

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Ünlü oyuncu Bryan Cranston ve Aaron Paul'ün başrollerini paylaştığı Breaking Bad dizisi, televizyon tarihinin en iyi yapımlarından birisi olarak gösteriliyor. 2008 ve 2013 yılları arasında yayınlanan dizi, büyük bir fenomen haline geldi. Senaristleri Thomas Schanuz ve George Mastras, dizinin finaline dair itiraflarda bulundu.

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FARKLI BİR SON DÜŞÜNÜLMÜŞ Senaristler, Aaron Paul'un canlandırdığı Jesse Pinkman karakteri için farklı bir son düşündüklerini itiraf etti.