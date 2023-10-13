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        Haberler Televizyon Breaking Bad dizisinin alternatif sonu açıklandı! Jesse Pinkman aslında...

        Breaking Bad dizisinin senaristleri alternatif sonu açıkladı!

        Dünyanın en iyi dizilerinden birisi olarak gösterilen Breaking Bad'in senaristleri, dizinin finaline dair itiraflarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 09:48 Güncelleme: 13.10.2023 - 09:48
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        Ünlü oyuncu Bryan Cranston ve Aaron Paul'ün başrollerini paylaştığı Breaking Bad dizisi, televizyon tarihinin en iyi yapımlarından birisi olarak gösteriliyor. 2008 ve 2013 yılları arasında yayınlanan dizi, büyük bir fenomen haline geldi. Senaristleri Thomas Schanuz ve George Mastras, dizinin finaline dair itiraflarda bulundu.

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        FARKLI BİR SON DÜŞÜNÜLMÜŞ

        Senaristler, Aaron Paul'un canlandırdığı Jesse Pinkman karakteri için farklı bir son düşündüklerini itiraf etti.

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        SENARYO TAMAMEN DEĞİŞTİ

        2013 yılında final yapan dizide Jesse Pinkman karakteri uyuşturucu imparatorluğunu neden devralmadığı konusu hakkında konuşan Schanuz ve Mastras "Walt'un emekliye ayrılacağı, Jesse'nin işlerin başına geçeceği gibi bir fikrimiz vardı ama çocuk vurulunca bunların hepsi değişti" dedi.

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        PİNKMAN İÇİN FARKLI BİR SENARYO YAZILDI

        Tren soygunu sırasında Todd adlı karakter Drew isimli küçük çocuğu öldürmüştü. SlashFilm'e konuşan senaristler, bu ölümün Jesse'yi tamamen Walt'un karşısına geçirdiğini ifade etti. Bu sebeple Pinkman için farklı bir son yazıldı.

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        Dizide Walter White karakterini canlandıran Bryan Cranston ise performansıyla Emmy'de En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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