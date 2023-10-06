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        Haberler Magazin Bilime göre altın oran vücut ölçülerine sahip 8 ünlü kadın

        Bilime göre altın oran vücut ölçüsüne sahip 8 ünlü

        Güzellik algısı kişiye göre değişirken kökeni altın orana dayanır. Bilime göre güzellik algısı matematik ve mimariyle ilişkili. Yapılan araştırmalara göre en iyi altın oran vücut ölçülerine sahip olan 8 ünlü kadın listelendi. Listedeki isimler sosyal medyada birçok kişi arasında tartışma konusu haline geldi. İşte bilime göre altın oran vücut ölçüsüne sahip 8 ünlü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 09:45 Güncelleme: 06.10.2023 - 09:45
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        1

        SCARLETT JOHANSSON

        Scarlett Johansson yüzde 96,4 vücut altın oranıyla bir numarada yer alıyor.

        2

        KİM KARDASHİAN

        Her ne kadar estetik operasyonlar geçirmiş olsa da Kim Kardashian'ın vücut altın oran yüzdesi 96,3.

        3

        MARİLYN MONROE

        Bilime göre Marilyn Monroe'nun altın oran yüzdesi 94 olarak belirlendi.

        4

        KELLY BROOK

        Kelly Brook'un altın oran yüzdesi 92,9.

        5

        KATY PERRY

        Altın oran vücuda sahip kişilerden birisi olarak gösterilen Katy Perry'nin yüzdesi 92.

        6

        CAMERON DİAZ

        Ünlü oyuncu Cameron Diaz'ın altın oran vücut yüzdesi 91.

        7

        ELLE MACPHERSON

        Başarılı model Macpherson'ın altın oran vücut yüzdesi 88,3.

        8

        SALMA HAYEK

        Ünlü oyuncu Salma Hayek'in altın oran vücut yüzdesi 88.

        Kaynak: Bright Side

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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